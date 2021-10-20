Под Одессой в жесткой аварии погибли три человека (фото)

В Одесской области произошла смертельная авария. Фото: коллаж "Сегодня"
Недалеко от поселка Любашевка Одесской области в среду, 20 октября, произошло смертельное ДТП. Это случилось около пяти часов утра.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Детали ДТП
Около пяти часов утра недалеко от поселка Любашевка Одесской области произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.
В результате аварии погибли три человека, а также есть пострадавшие, которым оказывают помощь медики.
Отмечается, что на данный момент в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
Ранее мы писали:
- Полицейские устроили две погони на улицах Киева. Обе закончились ДТП (видео)
- В Киеве из-за серьезного ДТП на мосту образовалась пробка: как попасть в центр города (карта)
- 4 года ДТП с Зайцевой: виновница ведет себя, как будто готовится выйти на свободу
- На Волыни водитель иномарки насмерть сбил мать трех детей и погиб сам (фото)
- На Буковине в результате жуткого ДТП погибли два человека (фото)