Под Одессой в жесткой аварии погибли три человека (фото)

В Одесской области произошла смертельная авария. Фото: коллаж "Сегодня"

Недалеко от поселка Любашевка Одесской области в среду, 20 октября, произошло смертельное ДТП. Это случилось около пяти часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Детали ДТП

Около пяти часов утра недалеко от поселка Любашевка Одесской области произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.

В результате аварии погибли три человека, а также есть пострадавшие, которым оказывают помощь медики.

Отмечается, что на данный момент в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

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ДТП под Одессой. Фото: ГУНП

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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