Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн ⚽ Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Под Харьковом в жестком ДТП погибли 3 человека – подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 09:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас выясняют все обстоятельства аварии
В Харьковской области произошла смертельная авария. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харьковской области произошла смертельная авария. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 19 октября, на автодороге Харьков-Симферополь около села Копанки произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека, и еще троих госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Реклама

Детали ДТП

Около 6 утра 19 октября на автодороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 3 человека и еще 3 травмированы – их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники.

Реклама

ДТП в Украине. Фото: iStock
ДТП в Украине. Фото: iStock

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять