Под Харьковом в жестком ДТП погибли 3 человека – подробности

Еще троих госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас выясняют все обстоятельства аварии

В Харьковской области произошла смертельная авария. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 19 октября, на автодороге Харьков-Симферополь около села Копанки произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека, и еще троих госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Детали ДТП

Около 6 утра 19 октября на автодороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки водитель микроавтобуса столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 3 человека и еще 3 травмированы – их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что для деблокации от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники.

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ДТП в Украине. Фото: iStock

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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