"Подарок" за войну на Донбассе. Под Генконсульство России в Одессе принесли гроб (фото)

К генконсульству России в Одессе принесли гроб. / Фото: Коллаж: Сегодня
В России 4 ноября отмечается день народного единства. В этот день у Генеральному консульству РФ в Одессе принесли гроб, расписанный красной краской.
Фото в своем Facebook разместил активист Демьян Ганул, который собственно его и принес.
Гроб он назвал "подарком" для России. На ней были надписи на русском языке.
"Сегодня мы посетили консульство мордора в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России – развязавшейся войне на Востоке и аннексии Крыма. Этот гроб символизирует смерть российских наемников на украинском востоке", – пояснил Ганул.
Гроб принесли к Генеральному консульству России в Одессе. Фото: Дем'ян Ганул/Facebook
Акции и ЧП у посольства России в Украине
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- В Киеве 29 сентября 2021 года пара десятков активистов организовали акцию под посольством Российской Федерации. Ее целью стала поддержка всех украинцев-узников Кремля. Под посольством жгли файеры и выкрикивали лозунги.
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