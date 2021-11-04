"Подарок" за войну на Донбассе. Под Генконсульство России в Одессе принесли гроб (фото)

К генконсульству России в Одессе принесли гроб. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России 4 ноября отмечается день народного единства. В этот день у Генеральному консульству РФ в Одессе принесли гроб, расписанный красной краской.

Фото в своем Facebook разместил активист Демьян Ганул, который собственно его и принес.

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Гроб он назвал "подарком" для России. На ней были надписи на русском языке.

"Сегодня мы посетили консульство мордора в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России – развязавшейся войне на Востоке и аннексии Крыма. Этот гроб символизирует смерть российских наемников на украинском востоке", – пояснил Ганул.

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Гроб принесли к Генеральному консульству России в Одессе. Фото: Дем'ян Ганул/Facebook

Акции и ЧП у посольства России в Украине

В 2019 году у посольства России в Украине (Киев) произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, только была повреждена тротуарная плитка.

В ноябре 2018 года под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста против агрессивных действий РФ в Азовском море и увлечение россиянами украинских кораблей. Здесь горел автомобиль с дипломатическими номерами, в здание летели дымовые шашки.

В Киеве 29 сентября 2021 года пара десятков активистов организовали акцию под посольством Российской Федерации. Ее целью стала поддержка всех украинцев-узников Кремля. Под посольством жгли файеры и выкрикивали лозунги.

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