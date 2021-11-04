"Подарунок" за війну на Донбасі. Під Генконсульство Росії в Одесі принесли труну (фото)

До генконсульства Росії в Одесі принесли труну. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії 4 листопада відзначають день народної єдності. В цей день до Генерального консульства РФ в Одесі принесли труну, розписану червоною фарбою.

Фото в своєму Facebook розмістив активіст Дем'ян Ганул, який власне її і приніс.

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Труну він назвав "подарунком" для Росії. На ній є написи російською мовою.

"Сьогодні ми завітали до консульства мордора в Одесі та залишили "подарунки", щоб нагадати про злочини росії – розв‘язану війну на Сході та анексію Криму. Цей гроб символізує смерть російських найманців на українському сході", – пояснив Ганул.

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Труну принесли до Генерального консульства Росії в Одесі. Фото: Дем'ян Ганул/Facebook

Акції та НП біля посольства Росії в Україні

В 2019 році біля посольства Росії в Україні (Київ) стався вибух. В результаті події ніхто не постраждав, тільки була пошкоджена тротуарна плитка.

В листопаді 2018 року під стінами посольства Росії в Києві пройшла акція протесту проти агресивних дій РФ в Азовському морі і захоплення росіянами українських кораблів. Тут горів автомобіль з дипломатичними номерами, в будівлю летіли димові шашки.

У Києві 29 вересня 2021 року кілька десятків активістів організували акцію під посольством Російської Федерації. Її метою стала підтримка всіх українців-в'язнів Кремля. Під посольством палили файєри та вигукували гасла.

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