Поддержка Украины должна усилить демократии по всему миру – Деймон Уилсон

Решимость украинцев заставила политиков быть более решительными в поддержке Украины, подчеркнул Дэймон Уилсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Более полувека мир наблюдает определенный спад или рецессию в демократиях. Победа Украины в войне, которую развязала Россия, откроет путь к возрождению демократии в мире.

Об этом сказал президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Украина, когда она одержит победу, когда она будет успешной, покажет всему миру, что демократия снова поднимается, это новая волна возрождения демократии", – подчеркнул он.

Уилсон отметил, что сейчас в мире идет решающая борьба поколений.

"60 лет мы уже наблюдаем определенный спад или рецессию в демократиях. И именно эта поддержка Украины должна усилить демократию во всем мире", – сказал он.

Деймон Уилсон отметил, что "Украина растет как демократия, а реваншистская Россия идет на убыль как государство, как демократия".

Он напомнил, что перед началом войны некоторые на Западе говорили, что Украина долго не продержится.

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"Но ваша решимость и то, что люди даже во временно оккупированных городах выходили с украинским флагом, это заставило политиков быть более решительными также и в поддержке Украины. Надо воспользоваться этим моментом", – подчеркнул Дэймон Уилсон.

По мнению директора Национального фонда в поддержку демократии, "надо этому моменту даже придать ускорение".

"Потому что нет возможности сказать: мы устали. Нет-нет-нет. Потому что мы тогда не сможем противостоять автократиям Путина или Си Цзиньпина. Мы должны бороться вместе с Украиной за нас", – резюмировал он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что лидеры стран "Большой семерки" и НАТО соберутся, чтобы выработать новую стратегическую концепцию, которая будет направлена на устранение угроз, существующих со стороны как России, так и Китая.