Поддержка в трудную минуту: как помогают вынужденным переселенцам в Украине

Вынужденные переселенцы могут получить гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В первый день полномасштабного наступления России на Украину, в Северодонецке Луганской области начались боевые действия. До 18 марта там находилась местная жительница Алла.

Впоследствии началась эвакуация украинцев, и женщина присоединилась к группе студентов из института, где училась ее крестница. Вместе их вывезли в Каменец-Подольский.

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"Город взрывался, летали ракеты, снаряды. Находиться там было невозможно", – вспоминает Алла события в Северодонецке.

Жизнь в новом городе

Алла с кумой и крестницей перебрались в Каменец-Подольский. Переезд был рискованным, поскольку о "зеленых коридорах" не было и речи – автобусы могли расстрелять.

"Если суждено жить, будете жить. Оставаться нельзя, Северодонецк станет вторым Мариуполем", – отметила женщина родным.

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К сожалению, свою маму она не смогла убедить покинуть город. До сих пор связи с ней нет.

В Каменце-Подольском Алла находилась до начала мая. Вещей было мало, работы в новом городе тоже не нашлось.

Помощь в трудную минуту

Следовательно, украинка переехала в Киев, где получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

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"Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете людей в такую трудную минуту. Я знаю, что Ринат Ахметов помогает еще с 2014 года: видела в Луганске пакеты с гуманитарной помощью, которые привозили нуждающимся людям. Желаю здоровья ему и светлого будущего всем нам", – подчеркнула она.

Больше всего Алла хочет возвратиться к мирной жизни. Она считает, что многие украинцы не ценили мирное небо над головой, возможность проснуться утром, заняться своими делами и спокойно жить. Женщина мечтает о том, чтобы мир скорее наступил снова.

С начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

Раньше мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова потратил 100 миллионов евро на помощь украинцам и как поддерживают жителей Николаевская область во время войны.