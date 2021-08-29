Подготовка к новому учебному году. Какие справки нужно получить ребенку до 1 сентября

Учебный год в Украине стартует традиционно 1 сентября. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

В Украине через пару дней школьники пойдут в образовательные учреждения. Как и всегда перед началом учебного года они должны пройти профилактические осмотры.

По информации Министерства здравоохранения, согласно утвержденному приказу № 682 от 16.08.2010 года школьникам необходимо иметь две медицинские справки для обучения в школе, которые им выдадут после комплексного медосмотра.

Отмечается, что первоклассникам необходимо пройти медосмотр перед 1 сентября, а что касается остальных учеников – то им рекомендуется предоставлять справки в течение учебного года, чтобы не образовывались очереди в медицинских учреждениях.

В частности, ребенку понадобится справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Ее может выдать педиатр или семейный врач после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

А также справка формы № 063/у "Карта профилактических прививок". В ней есть вся информация о проведенных прививках или ревакцинации, которая может понадобиться медработникам. Эту справку могут попросить принести, если ребенок сменил школу, делал плановые прививки, или же пропускал их.

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Если ребенок был вакцинирован в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию и справку приносить не нужно.

Дети, не получившие профилактические прививки без медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

"Профилактический медицинский осмотр у семейного врача – прекрасная возможность дополнительно проконсультироваться по профилактике инфекционных и неинфекционных болезней, физической нагрузки, здорового и рационального питания ребенка. Воспользуйтесь такой возможностью и будьте здоровы", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев и по адаптивному карантину страна перейдет в оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, тогда школы будут отправлены на удаленное обучение .

. Также напомним, без вакцинации учителей не пустят в школы.

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