Погода на январь: так что – зимы уже не будет?!

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На календаре – январь, а на дворе – март: во многих областях новогодний дождь напрочь смыл выпавший скудный снег. На термометре – устойчивый плюс, а прогноз погоды на ближайшие дни далек от зимнего. На ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление. Что происходит с погодой в середине зимы и чего ждать дальше, разобрались "Сегодня".

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Укргидрометцентр: Ждем шквалов и ледяных дождей

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, в Украине климат за 30 лет существенно поменялся, он стал теплее. Из-за чего в наступившем январе будет выше температура, чем в предыдущие десятилетия, зато намного больше ожидается погодных катаклизмов. Классические морозные и ясные январи, когда оттепелей не было вообще, в Украине уходят в прошлое.

"При прохождении циклонов с запада и юго-запада участятся неблагоприятные погодные условия, – говорит Анатолий Прокопенко. – Это снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые приведут к налипанию снега, в том числе на линии электропередач, обесточиванию населенных пунктов. Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди, без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас стали намного чаще".

В наступившем январе среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть, январь окажется холоднее декабря на 3-4 градуса – Авт.).

Осадков выпадет в среднем 26-55 мм, в горах местами до 125 мм, это в пределах нормы. В пересчете на "чистый" снег – от 26-55 см в среднем по стране, до 125 см в Карпатах.

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По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 42 градуса мороза (Черниговская и Луганская обл.), это на 4 градуса ниже, чем в декабре, в Крыму – 22 градуса мороза, это на 3 градуса ниже, чем в декабре.

Абсолютный максимум температуры в январе – 18 градусов тепла (как и в декабре), он наблюдался одновременно во многих областях Украины. В Карпатах было не выше +8 градусов, в Крыму 22 градуса тепла (в декабре там +25 градусов).

Погодные сайты: Зима скоро вернется

Обобщенный прогноз погодных сайтов на январь показывает, что зима вернется, причем скоро, к православному Рождеству (7 января). Сильных морозов "интернет-синоптики" не обещают, максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.

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Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях – Донецкая, Луганская, Харьковская, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящимся географически к центральной Украине.

В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Так на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже пяти градусов мороза, днем – от одного градуса мороза до пяти градусов тепла. Еще меньше зимы увидим на Закарпатье: ночью 1-2 градуса мороза, днем почти весь месяц 3-5 тепла.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу: здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до ноля и дальше до конца месяца будет минус 2-4 градуса.

В Киеве погода прогнозируется более зимней, чем весенней, как сейчас. После Рождества в столицу придут небольшие морозы, которые постепенно усилятся к концу месяца до -7-9 градусов ночью и до -3-4 днем.

Очевидно, что при таких не очень зимних температурах ожидать устойчивого снежного покрова ни на юге, ни на западе Украины не приходится. Его и не будет, хотя осадков в этих регионах выпадет достаточно. В основном это дождь и мокрый снег. Жителям этих областей стоит носить с собой зонты, дабы защититься от снегодождей, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

В остальных регионах дней со снегопадами ожидается меньше, а дождей с мокрым снегом почти не будет. Снегопады здесь возможны во второй и третьей декадах месяца, а, учитывая морозную погоду в эти дни, снег вряд ли растает. Больше его выпадет в северных и центральных областях, а в восточных областях и на Сумщине осадки прекратятся уже после 15 января. Сюда зайдет антициклон с севера, который принесет холодную, но ясную погоду дней на десять. Снег и потепление, но без оттепели здесь ожидаются лишь к концу января.

В Киеве снег в январе должен выпасть, но его будет немного. Причем с 10 по 12 января это будет скорее снегодождь, а настоящий снег возможен в столице только в середине месяца. Затем осадки прекратятся, снова заснежит лишь на Татьянин день – 25 января.

Как видим, и прогноз Укргидрометцентра, и интернет-прогнозы на январь достаточно близки. То есть зима еще вернется, но будет она в январе достаточно мягкой.

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