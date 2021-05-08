Некоторые области накроет шквальным ветром, к тому же в большинстве регионов страны – высокая пожарная опасность

Фото: facebook.com/roman.chornomaz

Украинцев предупредили о сильных заморозках в ночь с 8 на 9 мая. Температура станет минусовой и в воздухе, и на грунте в большинстве областей страны. В западных регионах объявлен второй уровень опасности, оранжевый – температура воздуха будет опускаться до -3 градусов (первый уровень опасности, желтый). В центре и северных областях грунт остынет до -4 градусов.

Кроме того, на востоке и юге Украины установлен желтый уровень уровень опасности – 9 мая ожидаются сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, еще одна погодная проблема 9 мая – высокая пожароопасность. Чрезвычайный уровень объявлен в Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Сегодня, 8 мая, половину Украины накрыли дожди. Переменная область наблюдается только в западных регионах и в Киевской области.

Напомним, апрель в Украине тоже выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. О том, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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