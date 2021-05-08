Полстраны накроет дождями: в каких областях погода не порадует (карта)

В некоторых областях ожидаются ливни с грозами, а в некоторых уже станет сухо и иногда на небе будет появляться солнце

/ Фото: Григорий Салай

Украина в субботу, 8 мая, частично осталась в окружении циклонов и атмосферных фронтов. Температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне 12-19 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. В центре, на востоке и юге страны пройдут существенные осадки, а вот в западных областях и Киеве будет сухо, хотя холоднее, чем в других регионах.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура воздуха на западе и севере страны составит в основном 11-14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность.

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В центре Украины воздух прогреется до 13-17 градусов. Дождь будет идти и днем, и ночью. На юге и востоке – до 22 градусов тепла и дожди. А в Запорожской области к осадкам присоединятся грозы.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны тоже стоит ожидать температурных качелей и дождей – "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на весь май.

О том, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля, узнавайте из сюжета "Сегодня":