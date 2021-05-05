Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погода

После сегодняшней теплой и солнечной погоды, завтра украинцев в некоторых областях ждут дожди с грозами.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, 6 мая Украина окажется в окружении циклонов (красные на карте) и атмосферных фронтов. Поэтому во многих областях пройдут периодические дожди и даже будут греметь грозы.
Однако антициклон Trudi еще прикроет от осадков восток страны, юго-восток и Днепр с районами – там будет сухо и солнечно.
В западных, северных и большинстве центральных областей ожидается 12-17 градусов.
На юге, востоке и в Днепропетровской области воздух прогреется до 17-22 тепла.
В Киеве прогнозируется временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 14-16 градусов. Снова неприятный порывистый ветер.
Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.