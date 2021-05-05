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Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погода

5 мая, 12:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, кому завтра повезет с летним тепло и солнцем, и где стоит ждать непогоды

После сегодняшней теплой и солнечной погоды, завтра украинцев в некоторых областях ждут дожди с грозами.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 6 мая Украина окажется в окружении циклонов (красные на карте) и атмосферных фронтов. Поэтому во многих областях пройдут периодические дожди и даже будут греметь грозы.

Однако антициклон Trudi еще прикроет от осадков восток страны, юго-восток и Днепр с районами – там будет сухо и солнечно.

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В западных, северных и большинстве центральных областей ожидается 12-17 градусов.

На юге, востоке и в Днепропетровской области воздух прогреется до 17-22 тепла.

В Киеве прогнозируется временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха 14-16 градусов. Снова неприятный порывистый ветер.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

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