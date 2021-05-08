Півкраїни накриє дощами: в яких областях погода не порадує (карта)

У деяких областях очікуються зливи з грозами, а в деяких вже стане сухо і іноді на небі буде з'являтися сонце

/ Фото: Григорій Салай

Україна в суботу, 8 травня, частково залишилася в оточенні циклонів і атмосферних фронтів. Температура повітря в середньому очікується в діапазоні 12-19 градусів тепла, вітер 7-12 м/с. У центрі, на сході та півдні країни пройдуть істотні опади, а ось в західних областях і Києві буде сухо, хоча холодніше, ніж в інших регіонах.

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Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході і півночі країни складе в основному 11-14 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність.

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У центрі України повітря прогріється до 13-17 градусів. Дощ буде йти і вдень, і вночі. На півдні і сході – до 22 градусів тепла і дощі. А в Запорізькій області до опадів приєднаються грози.

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