Так де ж весна – прогноз погоди на весь травень

Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30. Поточного року справжнє тепло прийде в середині місяця

Закінчується квітень, а ми, як і раніше, не знімаємо куртки і дрижимо в неопалюваних квартирах. Нещодавно Україну засипало снігом. Офіційні синоптики кажуть, що "це нормально, просто ми відвикли".

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні, і коли нарешті, порадіємо справжньому теплу.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру й узагальнений прогноз погодних сайтів.

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Народний синоптик: У травні – то дощ, то сонце

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За розрахунками Леоніда Горбаня, початок травня теплом не потішить, хоча мерзнути, як наприкінці квітня, не будемо. І якщо першотравневі шашлики вдасться підсмажити за гарної погоди, то святити 2 травня на Великдень паски на заході, півночі та в центрі України вірянам доведеться під дощем.

Далі настане короткий період потепління до +20-23 градусів вдень, який 6-8 числа зміниться сильними холодними зливами з коротким зниженням температури до +10-12 градусів удень. У північних і східних регіонах у ці дати не виключені навіть нічні заморозки, там температура опуститься до 0 градусів. Та вже до 10 травня стрімко потеплішає, і почнеться справжнє літо, а у 20-х числах травня спека буде зашкалювати вище 30 градусів.

В середині місяця спеку пом'якшать травневі грозові дощі, однак ближче до кінця другої декади від спеки врятуватися буде складно. У третій декаді після двох періодів коротких, але рясних злив встановиться комфортна погода – вдень 25-27 градусів тепла. А ось до кінця весни дещо похолодає, вдень до +20-22 градусів.

Укргідрометцентр: Погода близька до норми

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що теперішній травень очікується прохолоднішим, ніж торік. Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, середня місячна температура поточного травня передбачається 15-18 градусів тепла, в горах 11-13 градусів тепла. Виявляється, це на 1-1,5 градуса вище за середні багаторічні значення. Місячна кількість опадів очікується в західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що також у межах норми.

"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно в другій (на Закарпатті та півдні – в першій) декаді травня", – уточнив Анатолій Прокопенко.

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Тобто, до 20 травня точно потеплішає!

За даними Укргідрометцентру, в травні бувало і 10 градусів морозу (Карпати і північно-східні регіони). А невеликі заморозки можливі навіть у другій половині травня всюди, крім південних областей. Абсолютний максимум температури – 39 градусів тепла на Луганщині та в Криму.

Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко стверджує, що теперішня весна в Україні майже відповідає кліматичній нормі.

"Весняна погода поточного року якраз нормальна, ми як ніколи близькі до кліматичної норми, трохи прохолодніше. Такий поступовий розвиток весняних процесів вважаю дуже хорошим. Що було минулого року, саме це було аномальним", – упевнена Тетяна Адаменко.

Погодні сайти: Тепло буде, жарко – ні

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що травень очікується швидше прохолодним, ніж спекотним.

Початок місяця буде дощовим. Першотравень, Великдень і два вихідних, 3 і 4 травня, жителі майже всієї України, крім південних і східних областей, проведуть під дощем, але у відносному теплі, вдень буде +15-18 градусів, на півдні до +20. Потім на два дні в Україну прийде холодний циклон, температура впаде нижче +10 градусів вдень, пройдуть зливи з першими травневими грозами. По-справжньому потеплішає після 10 травня, денна температура підніметься вище +20 градусів, на півдні та сході країни навіть до +30, нічна температура не опуститься нижче +10-12 градусів.

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Хмарність та опади залишать Україну майже на два тижні, до 23-25 травня. Потім знову з північного заходу прийде невеликий циклон, похолодає до +16-18 градусів. Місцями пройдуть невеликі дощі, та загалом погода виявиться комфортною. Така погода протримається до самого літа.

Прогноз погодних сайтів близький до розрахунків Леоніда Горбаня, за винятком температур – на відміну від народного синоптика, сильної спеки інтернет-метеорологія "не бачить".

Про те, які катаклізми приніс нам зовсім не весняний квітень, і як українці їх героїчно долали, дивіться в сюжеті.