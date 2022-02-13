Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой: прогноз на 14 февраля

14 февраля ожидается теплая погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра, 14 февраля, будет солнечной почти по всей стране. Температура воздуха местами прогреется до +7 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

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Согласно ее прогнозу, в понедельник в большинстве регионов Украины будет превалировать антициклон. Ветер будет с юго-запада, умеренный.

"В Украине ожидается в понедельник сухая погода, синее солнечное небо, порой красивые милые белые облака", – рассказала Диденко.

В ночь на понедельник будет преобладать мороз, -3-7 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской -6-11 градусов.

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А уже днем 14 февраля потеплеет до +3+7 градусов, а в Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет свежее, 0+4 градуса.

Какая будет погода в феврале

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (т.е. февраль окажется теплее января на 1 -2 градуса.– Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

В феврале весны ждать не стоит.

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"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения", – рассказал Анатолий Прокопенко.

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