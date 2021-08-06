Похищение Луценко и Вербицкого: двух обвиняемых могут освободить из-под стражи

"Нацкорпус" уже пригрозил уличными протестами, если Мыслывого и Новотного выпустят на свободу

Обвиняемые в уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске, а 7 августа могут стать свободными / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 7 августа, заканчивается срок действия мер пресечения двум обвиняемым по делу о похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого – Ивану Новотному и Сергею Мыслывому. Они находятся под стражей, однако их могут освободить.

Об этом заявила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Там пояснили, что это стало возможным из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований ст. 186 УПК Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения, обвиняемых.

"5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначено судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, они отказались отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявленные ходатайства о проведении дополнительного автораспределения для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которое официального ответа из суда до сих пор не получено", – пояснили в Генпрокуратуре.

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В то же время, пресс-служба обращает внимание на то, что обвиняемые в уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске. Один из них скрывался почти 6 лет – у него были поддельные документы. А позже, находясь под стражей, один из обвиняемых пытался повлиять на другого.

"Учитывая изложенное, Офис Генерального прокурора призывает к строгому соблюдению требований уголовного процессуального законодательства, в том числе, императивно определенных сроков осуществления процессуальных действий", – сообщили в пресс-службе.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий уже пригрозил уличными протестами, если Мыслывого и Новотного освободят из-под стражи.

"Когда люди не могут найти справедливости в правосудии, например, то любой человек оставляет за собой право этой справедливости. Будем говорить прямо – уличные протесты, акции, противостояние и т.д. есть нормальным политическим ландшафтом демократической страны. Если ветеранское сообщество не будет видеть справедливости, то оно будет действовать, как украинцы действовали много раз, когда эту справедливость не видели. Мы же помним Врадиевку", – заявил он в эфире "Украина24".

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить бывшего милиционера за вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожения их табельного оружия. Уже направлено обвинительное заключение.

Кроме того, в суд направили обвинительный акт по поводу четырех бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.