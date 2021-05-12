Похолодание и дожди. Где в Украине ждать непогоды – прогноз на 12 мая (карта)

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
В Украине сегодня, 12 мая, практически во всех областях похолодает на несколько градусов, а в северных, восточных и южных регионах ожидаются дожди. В столице – без осадков.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов с отметкой плюс.
В западных областях температура воздуха установится на уровне от 15 до 25 градусов выше нуля.
На юге страны температура воздуха будет в пределах от 15 до 18 градуса тепла.
Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.
Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.
Новости на эту же тему: