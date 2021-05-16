Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник

В Украину придет циклон, который принесет с собой сильные дожди, но не все области будет заливать – где сухо

Циклон принесет в Украину сильные дожди / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В понедельник, 17 мая, в Украине резко изменится погода – придет циклон и принесет дожди, местами грозы и понижение температуры воздуха.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник дожди будут заливать северные и центральные области. На юге осадки прогнозируют в Одесской и Николаевской областях. На западе и востоке страны будет преимущественно сухо.

На востоке и большинстве западных областей будет сухо

В то же время в стране похолодает. Температура воздуха снизится в полосе от Киевской до Одесской области. Там температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17 +22 градуса.

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Однако на востоке страны, в Днепропетровской и Сумской областях, а также на юге, кроме Одесской области, еще побудет лето, +23 +29 градусов.

Похолодание более всего коснется полосы от Киевской до Одесской области

В Киеве Диденко прогнозирует ухудшение погоды – дождь и небольшое похолодание, днем около +18 +20 градусов.

Ранее мы сообщали, что известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.