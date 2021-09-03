Полет в космос, лунная программа и инвестиции Google – обнародован список проектов, представленных Зеленским в США

Зеленский представил "План трансформации Украины" на 5-10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"
Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко обнародовал список проектов, которые президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне во время рабочей поездки в США. Речь идет о "Плане трансформации Украины" на 5-10 лет. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 3 сентября.
"Я публикую список без проектов Министерства обороны и некоторых проектов Министерства стратегической промышленности", – написал нардеп.
По словам Гончаренко, Зеленский представил 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Из самого интересного, что предлагает Зеленский, по мнению депутата, стоит отметить следующие:
- строительство компаниями Amazon, Google и Microsoft масштабных дата центров в Украине;
- участие Украины в лунной программе NASA;
- строительство Киевской окружной дороги;
- создание Фонда фондов для IT-проектов;
- подготовка к полету второго украинского космонавта (что будет стоить $ 60 млн).
"Больше смотрите в самом документе", – подытожил Гончаренко.
Там он указал название и описание проектов, долю США в них, а также стоимость и сроки внедрения.
- Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.
- Также напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
- Кроме того, новости "Сегодня" информировали, что Зеленский в ходе встречи с главой компании Apple Тимом Куком заявил, что рассчитывает на расширение присутствия Apple в Украине и реализацию новых совместных проектов.