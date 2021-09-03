Політ в космос, місячна програма та інвестиції Google – оприлюднений список проектів, представлених Зеленським в США

Зеленський представив "План трансформації України" на 5-10 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив список проектів, які президент України Володимир Зеленський представив у Вашингтоні під час робочої поїздки в США. Йдеться про "План трансформації України" на 5-10 років. Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 3 вересня.

"Я публікую список без проектів Міністерства оборони та деяких проектів Міністерства стратегічної промисловості", – написав нардеп.

За словами Гончаренка, Зеленський представив 80 проектів на суму 277 мільярдів доларів. З самого цікавого, що пропонує Зеленський, на думку депутата, варто відзначити наступні:

будівництво компаніями Amazon, Google і Microsoft масштабних дата центрів в Україні;

участь України в місячній програмі NASA;

будівництво Київської окружної дороги;

створення Фонду фондів для IT-проектів;

підготовка до польоту другого українського космонавта (що буде коштувати $ 60 млн).

"Більше дивіться в самому документі", – підсумував Гончаренко.

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Там він вказав назву і опис проектів, частку США в них, а також вартість і терміни впровадження.