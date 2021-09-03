Політ в космос, місячна програма та інвестиції Google – оприлюднений список проектів, представлених Зеленським в США

Зеленський представив "План трансформації України" на 5-10 років. Фото: колаж "Сьогодні"
Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив список проектів, які президент України Володимир Зеленський представив у Вашингтоні під час робочої поїздки в США. Йдеться про "План трансформації України" на 5-10 років. Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 3 вересня.
"Я публікую список без проектів Міністерства оборони та деяких проектів Міністерства стратегічної промисловості", – написав нардеп.
За словами Гончаренка, Зеленський представив 80 проектів на суму 277 мільярдів доларів. З самого цікавого, що пропонує Зеленський, на думку депутата, варто відзначити наступні:
- будівництво компаніями Amazon, Google і Microsoft масштабних дата центрів в Україні;
- участь України в місячній програмі NASA;
- будівництво Київської окружної дороги;
- створення Фонду фондів для IT-проектів;
- підготовка до польоту другого українського космонавта (що буде коштувати $ 60 млн).
"Більше дивіться в самому документі", – підсумував Гончаренко.
Там він вказав назву і опис проектів, частку США в них, а також вартість і терміни впровадження.
- Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.
- Також нагадаємо, в ході візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали Угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.
- Крім того, новини "Сьогодні" інформували, що Зеленський під час зустрічі з главою компанії Apple Тімом Куком заявив, що розраховує на розширення присутності Apple в Україні і реалізацію нових спільних проектів.