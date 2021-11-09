Полиция создала чат-бот по борьбе с закладчиками: как он работает (видео)

Полиция создала чат-бот для борьбы с закладчиками / Фото: Коллаж: Сегодня

Патрульная полиция Украины создала специальный чат-бот в Telegram, с помощью которого любой украинец может мгновенно сообщить о том, что в конкретном месте конкретного города неизвестный оставил закладку с наркотиком.

Как сообщил "Сегодня" руководитель патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, копы будут оперативно реагировать на такие сообщения, выезжать на место и задерживать закладчиков.

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"За 10 месяцев 2021 года по подозрению в закладке наркотиков нами были задержаны более 7 тыс.человек",- сообщил Алексей Билошицкий, говоря о масштабах наркопреступлений в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов, Алексей Билошицкий уточнил, что, согласно УПК, если гражданин видит, как кто- то закладывает наркотики и есть уверенность, что это наркотики, то допускается гражданское задержание, до приезда патруля.

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Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

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Днепропетровская;

Харьковская;

Донецкая.

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