Полиция создала чат-бот по борьбе с закладчиками: как он работает (видео)

Полиция создала чат-бот для борьбы с закладчиками / Фото: Коллаж: Сегодня
Патрульная полиция Украины создала специальный чат-бот в Telegram, с помощью которого любой украинец может мгновенно сообщить о том, что в конкретном месте конкретного города неизвестный оставил закладку с наркотиком.
Как сообщил "Сегодня" руководитель патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, копы будут оперативно реагировать на такие сообщения, выезжать на место и задерживать закладчиков.
"За 10 месяцев 2021 года по подозрению в закладке наркотиков нами были задержаны более 7 тыс.человек",- сообщил Алексей Билошицкий, говоря о масштабах наркопреступлений в Украине.
Отвечая на вопрос журналистов, Алексей Билошицкий уточнил, что, согласно УПК, если гражданин видит, как кто- то закладывает наркотики и есть уверенность, что это наркотики, то допускается гражданское задержание, до приезда патруля.
Сколько наркотиков изъяли с начала года
По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.
В каких областях нашли больше всего наркотиков:
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Донецкая.
Ранее мы писали:
- В Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.
- Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.