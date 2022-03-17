Полиция в Украине получит новые полномочия на время войны

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №7147, предусматривающий предоставление дополнительных полномочий полицейским в условиях войны с Россией.

Как сообщила в своем Telegram-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, этот закон призван обеспечить эффективную деятельность полиции и выполнение ею задач в условиях военного положения.

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Шуляк перечислила дополнительные полномочия, которые получат полицейские:

По письменному запросу безвозмездно получает от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения задач и полномочий полиции, в том числе о военнопленных.

Конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных на лишение свободы, а также охрану их в зале суда.

Может содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.

Оперативное разминирование: обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.

Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия, в том числе связанного с пожарами, и специальные взрывотехнические работы по фактам совершения взрывов, поступление сообщений об обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, угрозе взрыва.

Представительство и исполнение обязательств Украины в Международной организации уголовной полиции – Интерполе.

Сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европолом).

Сбор биометрических данных лиц, в том числе путём дактилоскопирования.

Административный надзор в соответствии с законом.

По словам "слуги народа", закон также предусматривает, что во время военного положения аттестация полицейских не проводится.

"Полицейские призывного возраста на весь период их службы в полиции получают отсрочку от призыва. Также во время военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности", – добавила она.

Ситуация в Украине 17 марта