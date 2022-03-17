Поліція в Україні отримає нові повноваження на час війни

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7147, який передбачає надання додаткових повноважень поліцейським в умовах війни з Росією.

Як повідомила в своєму Telegram-каналі голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, цей закон покликаний забезпечити ефективну діяльність поліції та виконання нею завдань в умовах воєнного стану.

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Шуляк перерахувала додаткові повноваження, які отримають поліцейські:

За письмовим запитом безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання завдань та повноважень поліції, зокрема про військовополонених.

Конвоювання осіб, затриманих за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охорона їх у залі суду.

Може утримувати в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за скоєння кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, щодо яких як запобіжний захід застосовано утримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених.

Оперативне розмінування: виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

Техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі, пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху.

Представництво та виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі.

Співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Європолом).

Збір біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання.

Адміністративний нагляд відповідно до закону.

За словами "слуги народу", закон також передбачає, що на час воєнного стану атестація поліцейських не проводиться.

"Поліцейські призовного віку на весь період їх служби в поліції отримують відстрочку від призову. Також під час воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я будь-якої форми власності", – додала вона.

Ситуація в Україні 17 березня