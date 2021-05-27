Полигон для манипуляций – Facebook признал Украину и США главными объектами атак ботов

Крупнейшая соцсеть подтвердила, что в течение последних лет наша страна регулярно подвергалась попыткам информационного влияния, в том числе при участии российской военной разведки

Украина вошла в пятерку стран, где с 2017 года обнаружили больше всего ботоферм в социальных сетях. Только за прошлый год Facebook заблокировала крупную сеть аккаунтов, связанную с российской военной разведкой. Одновременно, по данным компании, Украина – в пятерке государств, против которых ботофермы совершали наибольшее количество атак.

Кто еще в этих списках

27 мая компания представила отчет за четыре года, в котором говорится о так называемом скоординированном неавтентичном поведении – или же, попросту, ботофермах.

ТОП-5 стран, где чаще всего выявляют сети аккаунтов с "неестественным" поведением, выглядит следующим образом:

Россия

Иран

Мьянма

США

Украина

В последние годы ни одна другая кампания в социальных сетях не достигла масштабов российской деятельности. В 2017 году Facebook выявила масштабную операцию по влиянию, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований ("фабрика троллей") подвергло 126 млн пользователей платформы политической дезинформации накануне выборов.

"Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию" в Facebook называют период выборов в США в 2020 году.

"Сначала это (операции по дезинформации) было элитным видом спорта, но теперь в игру входит все больше и больше людей", – отметил глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Всего за последние четыре года Facebook расследовала и устраняли сети аккаунтов, связанные с такими странами: Мьянма, США, Филиппины, Украина, ОАЭ, Египет. Некоторые из этих "операций по влиянию" были внутренними и продвигали внутриполитические интересы.

Однако несмотря на "изощренный характер" операций с такими ботофермами, они не имели значительного успеха или внимания.

Украину атакуют через Facebook

Наша страна вошла в список стран, которые чаще всего становились целью операций воздействия (IO), что в Facebook понимают как "скоординированные усилия с целью манипулирования или влияния на публичные обсуждения для стратегической цели".

Топ-стран, на которые чаще нацелены сети с фейковыми аккаунтами:

США

Украина

Великобритания

Ливия

Судан

Только с начала 2020 года специалисты Facebook нашли и удалили крупную сеть российской военной разведки, которая специализировалась на Украине и соседних странах. Ее авторы создали фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Также они выдавали себя за журналистов и пытались политиками, общественными деятелями, а также другими журналистами региона.

В компании отметили, что создание каждого аккаунта в этих "кампаниях по влиянию" требует много времени и усилий. К примеру, чтобы фейковый аккаунт было сложнее обнаружить, создают другие – в его поддержку.

Какие фейки чаще всего распространяют в Украине

Согласно прошлым отчетам Facebook, администраторы фейковых аккаунтов чаще всего публикуют материалы о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях. Однако среди всего этого появляются новости о выборах, политических и экономических вопросах – с критикой различных политиков, партий или общественных деятелей.

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К примеру, в апреле Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с партией "Слуга народа", которые были созданы специально для поддержки власти и критики ее оппонентов.

"Мы начали изучать эту деятельность... Люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности. Наше расследование выявило связи с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа", – заявили в компании.

На новостных ресурсах размещались публикации о коррупции, политике, COVID-19. Примечательно, что там нахваливали деятельность "Слуги народа", правительства, но в то же время критиковали пятого президента Петра Порошенко, оппозиционные партии и политиков, в том числе мэра Киева Виталия Кличко.

Множество спекуляций касаются крушения авиарейса МН17 на Донбассе – фейковые страницы отрицают причастность России к инциденту и обвиняют европейских расследователей в коррупции.

Еще один известный тезис ботоферм: "Украина – это failed state". В постах подчеркивалось, что Украина – коррумпированное государство, где при власти находятся неонацисты.

Также ранее был популярен фейк о том, что "Правый сектор" готовит бойцов для Исламского государства (ISIS). При этом его авторы вместо аббревиатуры ISIS использовали в постах IG, кальку с российского "Исламское государство".

А в последнее время появилась еще одна тема для маниупляций – коронавирус и вакцинация от него. По данным компании Artellence, чаще всего фейки на такие темы финансируются из России.

Считается, что для дискредитации власти нужно надавить на больную мозоль украинцев. Этим и пользуются ботофермы. К примеру, в марте прошлого года в Facebook появился фейк, что на период карантина в Италии отменили плату за коммуналку. Этот пост в соцсети расшерили 12 тыс. юзеров.

Пожалуй, самый известный и абсурдный вброс появился в период разгара пандемии. Тогда в социальных сетях запустили информацию о том, что ночью по всей стране с помощью вертолетов будут распылять специальные средства для дезинфекции от коронавируса. В сообщениях давалась ссылка некую воинскую часть, а также советы не выходить на улицу с 23.00 до 5.00 и закрыть окна и балконы.

Но на самом деле способ дезинфекции путем распыления средств с вертолетов не применяли ни в одной стране мира. А подобные фейки уже разгуливали во время эпидемии свиного гриппа. Кроме того, судя по оригиналу сообщения, которое разгоняли по Сети, его переводили на украинский через транслейт. Например, формулировка "ви повинні мати всі вікна закриті на ніч" явно не используется в обычной речи. И дальше по классике: "спробуйте інформувати всіх, щоб нехай знають".