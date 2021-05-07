"Слуга народа" доигралась – Facebook накрыл крупную ботоферму

В черный список попали также аккаунты, связанные с людьми, против которых США ввели санкции

За апрель Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с партией "Слуга народа", которые были созданы специально для поддержки власти и критики ее оппонентов.

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Об этом говорится в отчете компании.

Так, в апреле были удалены 105 учетных записей в Facebook, 24 страницы и пять учетных записей в Instagram.

"Мы начали изучать эту деятельность… Люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности. Наше расследование выявило связи с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа", – заявили в компании.

Отмечается, что несколько из этих страниц в соцсети имели около 23 тысяч подписчиков и около 1,5 тысячи человек подписались на одну или несколько страниц в Instagram. Для продвижения этих аккаунтов потрачено около 210 тысяч долларов.

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В Facebook отмечают, что люди, стоящие за этой сетью, использовали как настоящие, так и поддельные аккаунты: они выдавали себя за независимые новостные страницы и привлекали подписчиков на другие сайты, которые представляли как СМИ.

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На этих новостных ресурсах размещались публикации о коррупции, политике, COVID-19. Примечательно, что там нахваливали деятельность "Слуги народа", правительства, но в то же время критиковали пятого президента Петра Порошенко, оппозиционные партии и политиков, в том числе даже мэра Киева Виталия Кличко.

Под удар попали боты и других политиков

В апреле были удалены 477 учетных записей в Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей в Instagram – компания связывает их с Андреем Деркачом, Петром Журавлем, изданием "Бегемот" (все они ранее попали под санкции США). Также в черный список попали аккаунты, связанные с Олегом Кулиничем (глава депутатской группы "Довіра").

На продвижение публикаций этих страниц было потрачено около 496 тыс. долл. Любопытно, что оплата производилась не только в долларах, но и в российских рублях.

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