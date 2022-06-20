Политолог рассказал, к чему может привести замораживание войны в Украине

Для Украины установление статус-кво в условиях оккупации части территории не обещает ничего хорошего, уверен Михаил Бесараб / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

"Замораживание" войны с Россией может привести к тяжелым социальным, экономическим и политическим последствиям, поэтому Украина должна бороться за освобождение всех своих территорий.

Об этом пишет политолог Михаил Басараб в своей статье для Киевского форума безопасности.

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"Для Украины установление статус-кво, когда кроме части Донбасса и Крыма, захвачена еще часть Харьковщины, Херсонщины и Запорожья, также не обещает ничего хорошего. Мы хорошо помним разрушительные политические и экономические последствия для Украины после захвата Крыма и части Донбасса и Луганщины в 2014 году", – отмечает он.

Бесараб отмечает, что сейчас "картина выглядит значительно хуже. Разрушена значительная часть инфраструктуры и промышленности страны, Украина фактически потеряла морские пути для экспорта и импорта".

По его словам, война и разрушение обусловили существенное нарушение демографического баланса в государстве.

"Чтобы избежать такого неутешительного сценария, крайне важно понять одну простую вещь – России не может сойти с рук то, что она безответственно начала", – подчеркнул Бесараб.

Украина должна бороться до освобождения всех территорий, пишет политолог. Переговоры и поиск компромиссов с РФ возможны только после того, как "все путинские оккупанты будут выброшены за пределы международно признанной территории Украины", военные преступники будут наказаны, а на Россию "будет возложена обязанность компенсировать ущерб, причиненный войной".

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