Політолог розповів, до чого може привести заморожування війни в Україні

Для України встановлення статус-кво в умовах окупації частини території не обіцяє нічого хорошого, упевнений Михайло Бесараб / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

"Заморожування" війни з Росією може призвести до тяжких соціальних, економічних і політичних наслідків, тому Україна повинна боротися до звільнення всіх своїх територій.

Про це пише політолог Михайло Басараб у своїй статті для Київського безпекового форуму.

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"Для України встановлення статус-кво, коли окрім частини Донбасу і Криму, захоплено ще й частину Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя, також не обіцяє нічого хорошого. Ми добре пам’ятаємо руйнівні політичні та економічні наслідки для України після захоплення Криму та частини Донеччини і Луганщини у 2014 році", – наголошує він.

Бесараб зазначає, що зараз "картина виглядає значно гірше. Зруйновано значну частину інфраструктури та промисловості країни, Україна фактично втратила морські шляхи для експорту та імпорту".

За його словами, війна і руйнування зумовили також істотне порушення демографічного балансу у державі.

"Щоб уникнути такого невтішного сценарію, вкрай важливо зрозуміти одну просту річ – Росії не може зійти з рук те, що вона безвідповідально почала", – наголосив Бесараб.

Україна повинна боротися до звільнення всіх своїх територій, пише політолог. Переговори і пошук компромісів з РФ можливі лише після того, як "усі путінські окупанти будуть викинуті за межі міжнародно визнаної території України", воєнні злочинці будуть покарані, а на Росію "буде покладено обов’язок компенсувати збитки, завдані війною".

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