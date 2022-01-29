Полтора метра снега! Чем удивит погода в феврале – прогноз

Снега в Украине будет много в ближайшие дни/Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в феврале не удивит сильными морозами. Последний месяц зимы будет умеренно холодным без превышения уровня осадков, хотя снегопады будут. В частности, в Карпатах выпадет до 150 см снега.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет realist.online.

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В среднем температура воздуха в феврале составить от 0 до -4 градусов.

"На Закарпатье, на юге Одесского региона и в Крыму – до 1° градуса тепла. Среднемесячное количество осадков – 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма – 52-75 мм, что для этих областей является показателем ниже нормы", - сказала синоптик.

Однако средние показатели не всегда показывают реальную ситуацию в отдельных регионах. Например, хотя по Украине снегопадов мощных не будет, в Карпатах в начале месяца выпадет до 108 см снега.

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Уже 2 февраля эпицентр снегопада сместится в Киевскую и Черниговскую области, 4 февраля до 30 см снега ожидается на севере, в центре – до 20 см, а на западе – до 110 см.

10 февраля, в Карпатах ожидаются рекордные осадки – до 150 см снега. В Харькове и Хмельницком – 20 см, во Львове, Ровно, Житомире, Полтаве – 15 см, а в Сумской области – 35 см. В этот день на западе температура опустится до -10 градусов, в центре -12, а на севере – 13 градусов мороза.

Рекордная температура в феврале

По данным Укргидрометцентра, в феврале абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на Юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье местами 21-24 градуса.