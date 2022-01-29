Півтора метра снігу! Чим здивує погода у лютому – прогноз

Снігу в Україні буде багато найближчими днями/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у лютому не здивує сильними морозами. Останній місяць зими буде помірно холодним без перевищення рівня опадів, хоч снігопади будуть. Зокрема у Карпатах випаде до 150 см снігу.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише realist.online.

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У середньому температура повітря у лютому становитиме від 0 до -4 градусів.

"На Закарпатті, на півдні Одеського регіону та в Криму – до 1° градуса тепла. Середньомісячна кількість опадів – 22-40 мм, у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму – 52-75 мм, що для цих областей є показником нижчим за норму ", - сказала синоптик.

Проте середні показники не завжди дають реальну ситуацію в окремих регіонах. Наприклад, хоча по Україні не буде сильних снігопадів, у Карпатах на початку місяця випаде до 108 см снігу.

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Вже 2 лютого епіцентр снігопаду переміститься у Київську та Чернігівську області, 4 лютого до 30 см сніг очікується на півночі, у центрі – до 20 см, а на заході – до 110 см.

10 лютого, у Карпатах очікуються рекордні опади – до 150 см снігу. У Харкові та Хмельницькому – 20 см, у Львові, Рівному, Житомирі, Полтаві – 15 см, а на Сумщині – 35 см. У цей день на заході температура опуститься до -10 градусів, у центрі -12, а на півночі – 13 градусів морозу.

Рекордна температура у лютому

За даними Укргідрометцентру, у лютому абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та в Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24 градуси.