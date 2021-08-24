Порошенко облили зеленкой в Киеве (видео)

Петр Порошенко в зеленке. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

Об этом сообщает UKR INFORM.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого. О мужчине пока ничего не известно.

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Кого еще в Украине обливали зеленкой?

5 сентября 202 года мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой . Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся. 21 июля 2020 года под Радой троих депутатов облили зеленкой . Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины".

. Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины". А в 2018 году облили зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Согласно заключению медиков, у Шабунина был химический ожог обоих глаз.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: