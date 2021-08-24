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Порошенко облили зеленкой в Киеве (видео)

Мария Дмитренко
24 августа, 17:12
Инцидент произошел сегодня, 24 августа. Лидера "Европейской солидарности" облили зеленкой возле метро

Петр Порошенко в зеленке. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

Об этом сообщает UKR INFORM.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого. О мужчине пока ничего не известно.

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Кого еще в Украине обливали зеленкой?

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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