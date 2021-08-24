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Порошенка облили зеленкою в Києві. Підозрюваного вже затримали (відео)

Марія Дмитренко
24 серпня, 17:12
Інцидент стався сьогодні, 24 серпня. Лідера "Європейської солідарності" облили зеленкою біля метро

Петро Порошенко в зеленці. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Про це повідомляє UKR INFORM.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного. Про чоловіка поки нічого не відомо.

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Кого ще в Україні обливали зеленкою?

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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