Порошенка облили зеленкою в Києві. Підозрюваного вже затримали (відео)

Петро Порошенко в зеленці. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Про це повідомляє UKR INFORM.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного. Про чоловіка поки нічого не відомо.

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Кого ще в Україні обливали зеленкою?

5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою . Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.

. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся. 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою . Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євгеній Шевченко, а також депутат від ОПЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в Україні".

. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євгеній Шевченко, а також депутат від ОПЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в Україні". А 2018 року облили зеленкою голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Згідно з висновком медиків, у Шабуніна був хімічний опік обох очей.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: