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Порошенко поздравил депутата от "Слуги народа" с большой победой

4 августа, 17:29

Сергей Мартынец

Несмотря на то, что Беленюк входит во фракцию-конкурента "Слугу народа", пятый президент все равно порадовался за спортсмена-политика

Порошенко порадовался за политика-конкурента Беленюка. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка с победой на Олимпийских играх в Токио.

Об этом он написал в Facebook.

Несмотря на то, что спортсмен относится к главным конкурентам – фракции "Слуга народа", он все равно порадовался за Беленюка.

"Жан Беленюк взял долгожданное "золото". Украинский борец завоевал золотую награду для Украины, победив венгра Виктора Лоринца. Поздравляю чемпиона", – написал Порошенко.

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Также он поздравил борца Парвиза Насибова с "серебром", Марту Федину и Анастасию Савчук (артистическое плавание) с "бронзой", Ирину Коляденко за "бронзу" в вольной борьбе.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинских олимпийцев с новыми медалями, особенно порадовался за своего соратника по партии Жана Беленюка.

Чуть-чуть не дотянул до пьедестала украинский метатель молота Михаил Кохан, который занял 5-е место, при этом показывая фантастические результаты.

Смотрите видео, как Беленюк расплакался после победы:

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Источник: Сегодня

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