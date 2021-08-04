Порошенко поздравил депутата от "Слуги народа" с большой победой

Несмотря на то, что Беленюк входит во фракцию-конкурента "Слугу народа", пятый президент все равно порадовался за спортсмена-политика

Порошенко порадовался за политика-конкурента Беленюка. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка с победой на Олимпийских играх в Токио.

Об этом он написал в Facebook.

Несмотря на то, что спортсмен относится к главным конкурентам – фракции "Слуга народа", он все равно порадовался за Беленюка.

"Жан Беленюк взял долгожданное "золото". Украинский борец завоевал золотую награду для Украины, победив венгра Виктора Лоринца. Поздравляю чемпиона", – написал Порошенко.

Депутат прославил Украину на Олимпиаде

Также он поздравил борца Парвиза Насибова с "серебром", Марту Федину и Анастасию Савчук (артистическое плавание) с "бронзой", Ирину Коляденко за "бронзу" в вольной борьбе.

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Олимпийские игры проходят в Токио в этом году, хотя должны были состояться летом 2020-го. Это первые игры, которые были перенесены, а не отменены в связи с чрезвычайными обстоятельствами – пандемией коронавируса.

Также впервые в истории Олимпиада проходит в нечетный год, и первые в истории без зрителей на стадионах из-за карантинных требований.

Национальный стадион Японии в Токио построен на месте старого, который был снесен в 2015 году. Новая арена была готова уже в ноябре 2019 года и была передана Олимпийскому комитету. Стоимость постройки 60-тысячного стадиона составила 1,5 миллиарда долларов. Именно на этой арене состоялось открытие Игр.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинских олимпийцев с новыми медалями, особенно порадовался за своего соратника по партии Жана Беленюка.

Чуть-чуть не дотянул до пьедестала украинский метатель молота Михаил Кохан, который занял 5-е место, при этом показывая фантастические результаты.

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