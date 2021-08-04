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"Сегодня на Олимпиаде – день Украины": Зеленский отреагировал на завоевание 4 медалей

4 августа 2021 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народный депутат Верховной Рады завоевал для Украины пока первую золотую медаль

Зеленский в восторге от результатов украинских олимпийцев. Коллаж "Сегодня"

Зеленский в восторге от результатов украинских олимпийцев. Коллаж "Сегодня"

Украина на Олимпийский играх в Токио сегодня совершила прорыв, завоевав за пару часов четыре медали. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов, особенно с первым "золотом".

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Об этом он написал в Twitter.

"Серебро" Парвиза Насибова

"Приветствую Парвиза Насибова, который получил для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг на Олимпиаде! В 22 года – это огромное достижение. Парвиз большой молодец".

Чуть-чуть не дотянул до "золота"

"Золото" Жана Беленюка

"Такое долгожданное первое "золото" для Украины в Tokyo-2020. Особенно приятно, что его получил наш побратим – блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике".

Золотоносный "слуга народа"

"Бронза" Марты Федины и Анастасии Савчук

"Настоящее медальное "цунами" устроили Украины водные грации из Харькова Марта Федина и Анастасия Савчук. Спасибо девушкам за "бронзу" на Олимпиаде. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается".

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Украинские грации порадовали

"Бронза" Ирины Коляденко

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"Сегодня на Олимпиаде – день Украины. Еще одна медаль для Украины на играх в Tokyo. Поздравляю нашу Ирину Коляденко с получением "бронзы" в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. В копилке нашей сборной уже 11 олимпийских наград".

В женской борьбе тоже все хорошо у нас

Как сообщали новости "Сегодня", на днях лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила поздравления от Зеленского.

Но были не только хорошие новости. Недавно Зеленский лишил стипендии троих спортсменов, которые попались на допинге.

Все подробности в спецтеме Олимпиада-2020

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