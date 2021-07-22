Порошенко привез на Донбасс комплект оптической разведки и угостил военных абрикосами

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прибыл на Донбасс и передал первый комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Кроме того, экс-глава государства угостил военных абрикосами. Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в четверг, 22 июля.

"72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить именно это имя. С Авдеевкой, с "промкой" история 72-й бригады очень тесно связана", – заявил Порошенко.

Он отметил, что "Авдеевка навсегда запечатлелась в сердце каждого украинца".

"Я помню, как в 2016 году принималось решение о начале наступления, выбивании российских наемников и возможность получить контроль над дорогой, над Ясиноватской развилкой. Я помню, какую цену было заплачено в январе 2017 года. Сколько жизней было отдано, чтобы остановить продвижение российских войск, взять "промку" под контроль, отбросить врага. 72-ая бригада к этому была непосредственным образом привлечена. Вместе с 93-ей, 80-й, 54-й, 56-й, 58-й. Это – символ славы и символ чести ВСУ", – подчеркнул нардеп.

Порошенко уточнил, что за последние два месяца он уже третий раз посещает линию разграничения на Донбассе.

Реклама

"До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта", – отметил пятый президент.

Сообщается, что средства на первую партию техники – 560 тысяч гривен – собирали волонтеры, еще половину добавил Фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения – более трех миллионов гривен. При этом, в 10 ОГШБр оно уже работает и спасает жизни военных.

Помимо комплекта видеоразведки, команда Порошенко привезла бойцам на передовую также спелые украинские абрикосы. Отметим, что в прошлые разы он кормил бойцов клубникой и черешней.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.