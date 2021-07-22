Порошенко привіз на Донбас комплект оптичної розвідки і пригостив військових абрикосами

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув на Донбас і передав перший комплект оптичної розвідки для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Крім того, ексглава держави пригостив військових абрикосами. Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у четвер, 22 липня.

"72-га бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми вибирали назву 72-й, я підтримав пропозицію бригади, щоб присвоїти саме це ім'я. З Авдіївкою, з "промкою" історія 72-ї бригади дуже тісно пов'язана", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що "Авдіївка назавжди закарбувалася в серці кожного українця".

"Я пам'ятаю, як у 2016 році ухвалювалося рішення про початок наступу, вибивання російських найманців і можливості отримати контроль над дорогою, над Ясинуватською розвилкою. Я пам'ятаю, яку ціну було сплачено у січні 2017 року. Скільки життів було віддано, щоб зупинити просування російських військ, взяти "промку" під контроль, відкинути ворога. 72-га бригада до цього була безпосереднім чином залучена. Разом з 93-ою, 80-ою, 54-ою, 56-ою, 58-ою. Це – символ слави і символ честі ЗСУ", – підкреслив нардеп.

Порошенко уточнив, що за останні два місяці він вже втретє відвідує лінію розмежування на Донбасі.

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"До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецькому, і в Зайцеві, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для установки унікального технологічного пункту далекого спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту", – зазначив п'ятий президент.

Повідомляється, що кошти на першу партію техніки – 560 тисяч гривень – збирали волонтери, ще половину додав Фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження – понад три мільйони гривень. При цьому в 10-й ОГШБр він вже працює і рятує життя військових.

Крім комплекту відеорозвідки, команда Порошенко привезла бійцям на передову також стиглі українські абрикоси. Відзначимо, що в минулі рази він годував бійців полуницею та черешнею.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує про зв'язки з Порошенком.