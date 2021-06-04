Порошенко сам инициировал допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука

Он попросил своего адвоката Игоря Голованя подзвонити в Службу безопасности Украины и назначить дату и время допроса

Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после допроса в СБУ по делу нардепов от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака заявил, что сам инициировал допрос.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Это была моя инициатива, я попросил господина Игоря, своего адвоката, срочно позвонить в СБУ и назначить ближайшую дату допроса. И по собственной инициативе прийти и ответить на все вопросы. Вы видите, что мы здесь находились более 3 часов и для того чтобы на все вопросы дать абсолютно исчерпывающие ответы", – сказал он.

"Отмечу, что речь идет о производстве где подозреваемыми есть Медведчук и Козак. Они депутаты народные. И это производство расследуется ГБР", – сказал адвокат Игорь Головань.

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Еще один адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что по состоянию на 4 июня следствию не нужны никакие документы от Порошенко. Он отдельно спросил об этом у следователей СБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.