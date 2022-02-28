"Пошел на переговоры с врагом": на Харьковщине задержали мэра-коллаборанта

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В Харьковской области по обвинению в государственной измене задержали мэра города Пивденное Александра Брюханова.
Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
Всместе с Брюхановым был задержан его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.
Александр Брюханов, фото – Facebook
"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли", – подчеркнул глава Харьковской ВГА.
По его словам, военные предупреждают, что задержанием они проявили лояльность, а в дальнейшем расстреливать будут на месте.
Мэр Купянска перешел на службу к оккупантам
На Харьковщине мэр Купянска Геннадий Мацегора остался на службе, когда войска РФ вошли в город.
"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", – сказал Мацегора.
Он отметил, что это лично его решение.
"Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время и остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне", – добавил городской голова.