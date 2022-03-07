После авианалета на Харьков под завалами нашли более 200 человек, 8 из них погибли

Оккупант ударил по Харькову. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 6 марта, состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям. В результате по меньшей мере 8 человек погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Очередной авианалет начался в 19:15. В результате произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

по ул. Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

Гимназический набережный пожар в Харьковском муз. училища;

Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

Майдан Героев Небесной сотни – 7 пожаров, 4 из которых – жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

Жертвы среди гражданских

Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.

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Однако окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

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