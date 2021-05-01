Украине еще далеко до выхода из текущей волны заболеваемости. Хоть показатели демонстрируют спад, есть риски, что она пойдет опять вверх после Пасхи

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Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась втора волна и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.

Утихает ли коронавирус в мире?

По сравнению с прошлыми неделями заболеваемость COVID-19 в мире ухудшилась. На мировую статистику сильно влияет ситуация в Азии. Особенно то, что происходит в Индии и Турции.

В Индии настолько огромная вспышка, что на нее приходится 41% всех случаев заболевания в мире, отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Эта вспышка может быть связано с индийским вариантом вируса. На сколько новый штамм смертоносней и опасней – все еще исследуется.

В Европе заболеваемость пока спадает. При этом ситуация в Украине все еще остается худшей, чем в других странах Европы.

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Что происходит с заболеваемостью в Украине?

Украина с Францией, Германией, Польшей, Румынией в пятерке стран с худшей ситуацией з заболеваемость. Мы – на втором месте в Европе по смертности.

Украина может выйти на первое место через две недели. Это произойдет потому что заболеваемость в Польше снижается быстрее, чем в Украине. В Румынии, которая на третьем месте, заболеваемость тоже снижается быстрее.

" Смертность в Украине падает очень медленно. Фактически, мы на плато", – добавляет Ганиченко.

Хотя заболеваемость снижается – это еще не выход из текущей волны. Мы не на том уровне, с которого начался всплеск, отмечает аналитик. Поэтому рано говорить, что Украина победила очередную волну.

Пока позитивным знаком является снижение репродуктивного числа, отмечают в НАН. Оно снизилось до 0.85. Однако в Кировоградской и Луганской области репродуктивное число сейчас больше 1. Это значит, что 100 больных заражают 85 здоровых. В пиковые периоды показатель достигал 1,7.

На ситуацию будут влиять новые варианты вируса. Если они будут больше распространяться, то можно ожидать рост заболеваемости. Второй фактор – майские праздники. Массовые мероприятия – увеличивают передачу вируса.

"Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать и после пасхальных праздников, но, возможно, медленнее", – говорит Ганиченко.

В Украине остается высокий уровень занятости коек в больницах – более 50%. Занятость мест в реанимациях превышает 60%, а в отдельных регионах выше. Например, в Харьковской области – более 80%.

Как на заболеваемость повлияет Пасха?

Можно сравнить, что было в Европе во время католической Пасхи.

На Пасху вводила ограничения Италия на три дня. Бельгия усилила карантинные меры перед Пасхой и продлила их еще на три недели.

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Массового введения ограничений в Европе не было, потому что страны уже были в относительно жестких ограничениях. В Украине другая ситуация, поскольку страна будет отмечать Пасху, когда заболеваемость спадает.

"Дополнительных ограничений не нужно, исходя из того, что заболеваемость падает третью неделю. Но регионы, которые недавно вышли из красного уровня, все еще близки к красному уровню. Любые массовые собрания могут вернуть регион в красную зону – в течении двух-трех недель", – считает Юрий Ганиченко.

Как на заболеваемость повлияет Пасха – зависит того, насколько украинцы будут осторожными, говорит Татьяна Чумаченко, завкафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

Какие регионы выйдут из красных зон после Пасхи?

Большинство регионов, которые находятся в красных зонах могут выйти из ограничений.

Житомирская область уже долгое время стабилизируется и на протяжении недели может выйти из красной зоны.

Запорожская, Киевская и Полтавская области не вышли из красной зоны только из-за того, что у них высокий коэффициент выявления – больше 20%. Когда число тестирований будет увеличено, тогда регионы смогут выйти из усиленных ограничений.

Черниговская область может выйти из красной зоны в ближайшие дни. Уровень госпитализаций незначительно превышает пороговые значения и продолжает спадать.

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Хмельницкая область еще далеко от выхода из красного уровня из-за высокого уровня госпитализаций. Так само Сумская область.

Харьковская область по показателям тоже может выйти из красной зоны. Но там ситуация еще стабильно критическая. В области освобождаются непрофильные больницы: детские, роддомы, травматологические. А инфекционные больницы – все критически заняты. Поэтому Харьковскую область нельзя выводить из красной зоны, потому что там показатели улучшаются за счет непрофильных больниц.

В итоге, на следующей недели останутся три области в красных зонах: Хмельницкая, Харьковская и Сумская область, остальные должны выйти из ограничений.

Ранее "Сегодня" писал, что слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших COVID-19 и появлению новых штаммов инфекции. К слову, во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.