После переговоров с Зеленским Джонсон пообещал Украине еще больше помощи от Британии

Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания предоставит новую военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, который прибыл со срочным визитом в Киев.

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", — сообщил Джонсон в Twitter.

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