После переговоров с Зеленским Джонсон пообещал Украине еще больше помощи от Британии

Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи / Фото: Коллаж: Сегодня
Великобритания предоставит новую военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, который прибыл со срочным визитом в Киев.
"Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", — сообщил Джонсон в Twitter.
Поддержка Великобритании
- 3 апреля на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна увеличит военную помощь Украине.
- Великобритания постоянно отправляет в Украину военную технику с тем, чтобы усилить позиции ВСУ в борьбе против российского агрессора.
- Например, в апреле стало известно, что Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
- В ответ на преступления армии РФ на территории Украины министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет требовать усиления санкций против Москвы.