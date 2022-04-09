Після переговорів із Зеленським Джонсон пообіцяв Україні ще більше допомоги від Британії

Великобританія надасть нову військову та фінансову допомогу Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, який прибув із терміновим візитом до Києва.

"Сьогодні я зустрівся зі своїм другом президентом Володимиром Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності до боротьби його країни проти варварської кампанії Росії", — повідомив Джонсон у Twitter.