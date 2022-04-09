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Після переговорів із Зеленським Джонсон пообіцяв Україні ще більше допомоги від Британії

Марія Николаєнко
9 квітня, 19:57
Британський прем'єр запевнив у підтримці українського народу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія надасть нову військову та фінансову допомогу Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, який прибув із терміновим візитом до Києва.

"Сьогодні я зустрівся зі своїм другом президентом Володимиром Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності до боротьби його країни проти варварської кампанії Росії", — повідомив Джонсон у Twitter.

Підтримка Великобританії

  • 3 квітня на тлі новин про звірства російської армії у Бучі Борис Джонсон заявив, що санкції проти Російської Федерації будуть посилені. Крім того, країна збільшить військову допомогу Україні.
  • Великобританія постійно відправляє в Україну військову техніку для того, щоб посилити позиції ЗСУ у боротьбі проти російського агресора.
  • Наприклад, у квітні стало відомо, що Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Крім того, це допоможе уникнути обстріл прибережних міст з моря.
  • У відповідь на злочини армії РФ на території України Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що Лондон вимагатиме посилення санкцій проти Москви.