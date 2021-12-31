Последний год эпидемии? Когда Украина победит коронавирус – ответ Кузина

Кузин дал прогноз о ситуации с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Однако есть условие – это случится, если большинство украинцев будут вакцинированы

Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

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"Очень тяжело сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее укрощение", – сказал Кузин.

Он добавил, что поддерживает мнение ВОЗ о том, что в конце 2022 года мы будем на пути к укрощению вспышки этой болезни.

"Мы будем работать в рамках адаптивного карантина. 2021 год доказал, что находившиеся в красной зоне области в течение двух недель возобновляли свою ситуацию", – добавил санврач.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние месяцы только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.