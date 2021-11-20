Поваленные деревья и смятые авто. Что творит непогода в Киеве – видео

В Киеве объявили штормовое предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый). Последствия непогоды уже опубликовали в социальные сети.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

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На Генерала Наумова, между 23 и 25 номерами домов, в результате сильного ветра упало огромное дерево. К счастью, люди не травмировались, а вот машине Ford не повезло.

На повороте из Водогона в сторону Киева еще одно аварийное дерево упало на автомобиль BMW, повредив при этом и провода.

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На улице Генерала Матыкина, 16, на припаркованный автомобиль упало дерево. Тлько вчера люди просили комиссию по аварийным деревьям обследовать это дерево, но те отказались, сказав, что они простоят еще лет 10.

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В Киеве на Большой Васильковской ветер срывает металлические листы с крыш. Два автомобиля пострадали.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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