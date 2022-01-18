Поваленные деревья и сорванные крыши: что творит непогода в Украине

На территории Украины из-за непогоды люди сидят без света. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 18 января, в Украину нагрянула плохая погода. В некоторых регионах шквальный ветер повалил деревья, а люди остались без электричества.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Что натворила непогода?
По состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях:
- Киевская – 93
- Житомирская – 68
- Тернопольская – 57
- Черниговская – 42
- Львовская – 31
- Хмельницкая – 29
- Черновицкая – 18
- Кировоградская – 6
- Закарпатская – 3
- Волынская – 2
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также 17 января в селе Загайполь Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша Дома культуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, 17 января в Черновцах в результате шквального ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждена крыша общеобразовательной школы в селе Валя Кузьмина, на территории области убрано 3 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.
В течение суток спасатели распилили и убрали 21 поваленное дерево и осуществили 3 буксировки автомобилей. Всего привлекалось 89 человек и 22 единицы техники.
В Киеве масштабный сбой в работе транспорта
В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.
Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.
Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №37 организовано через спорткомплекс "Чайка".
Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.
Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Погода в Украине на 18 января
Погода в Украине во вторник, 18 января, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.
Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.
В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.
Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!
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