Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Поваленные деревья и сорванные крыши: что творит непогода в Украине

София Ковнир
18 января, 08:58
Также во многих областях обесточено 349 населенных пунктов

На территории Украины из-за непогоды люди сидят без света. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 18 января, в Украину нагрянула плохая погода. В некоторых регионах шквальный ветер повалил деревья, а люди остались без электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Что натворила непогода?

По состоянию на утро 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях:

  • Киевская – 93
  • Житомирская – 68
  • Тернопольская – 57
  • Черниговская – 42
  • Львовская – 31
  • Хмельницкая – 29
  • Черновицкая – 18
  • Кировоградская – 6
  • Закарпатская – 3
  • Волынская – 2

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также 17 января в селе Загайполь Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша Дома культуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Реклама

Кроме того, 17 января в Черновцах в результате шквального ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. Также повреждена крыша общеобразовательной школы в селе Валя Кузьмина, на территории области убрано 3 поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.

В течение суток спасатели распилили и убрали 21 поваленное дерево и осуществили 3 буксировки автомобилей. Всего привлекалось 89 человек и 22 единицы техники.

В Киеве масштабный сбой в работе транспорта

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Реклама

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №37 организовано через спорткомплекс "Чайка".

Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 19 на площади Шевченко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Погода в Украине на 18 января

Погода в Украине во вторник, 18 января, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.

Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер – северо-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.

В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.

Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!

Ранее мы писали: