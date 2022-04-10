Повторяется 2014-й. Кто из украинцев оставил свои дома из-за войны

Ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны помогут сочувствие, помощь друг другу, согласованный режим дня / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Население Украины значительно сократилось с начала российского полномасштабного вторжения из-за значительных темпов миграции в безопасные районы и за рубеж. Типичные группы уехавших в 2022 г. во многом совпадали с теми категориями, кто уехал в 2014 г.

Об этом говорит экономист и социальный философ Алексей Билязе, передает "Сегодня".

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Кто выехал из своих домов по группам

Организованно эвакуированные или релоцированные с семьями. В 2014 г. не было организованной эвакуации, но была существенная релокация из Донецка и Луганска. В 2022 г. было меньше случаев релокации, ведь на оказавшихся на линии столкновения территориях почти не было крупного бизнеса: релоцировали в основном из Харькова работников IT-компаний. В 2022 г. усилиями Укрзализныци было эвакуировано большое количество людей. Состоятельные люди, уехавшие от войны за свой счет. Сугубо экономический фактор, обуславливающий эту миграцию, позволяет утверждать, что возможность поехать куда-то, снять жилье и не работать несколько месяцев имеют только 1-2% населения в среднем по стране и до 10% населения крупных городов: Киева, Харькова, Днепра, Одессы или Львова. Миграция к родственникам. Традиционная урбанизация – это переезд из села в город, из небольшого города – в большой, и в финале этого процесса – это приезд в столицу. До 2014 г. в Донецк переехало большое количество молодых жителей окрестных депрессивных шахтерских городов: они ехали в Донецк за образованием и в основном оставались в Донецке. В 2014 г. многие из них уехали из оккупированного Донецка обратно к родителям в небольшие города. В 2022 г. такая группа уехала в основном из Харькова и Сум: эти города оказались под обстрелами и некоторое время были в блокаде, в то время как на части Харьковской и Сумской области было относительно безопасно. Те, чье жилье было уничтожено или жизненные условия стали невозможны. Север Киевского района Донецка испытал существенные разрушения, и эти люди должны были поехать, потому что лишились жилья. В 2022 г., когда разрушено до 15% жилья в Харькове, 70% жилья в Чернигове и до 90% жилья в Мариуполе, Буче, Ирпене и Гостомеле, под влиянием этого фактора поехало существенно больше людей. Кроме того, в Сумах, где разрушение не столь велико, как в вышеуказанных городах, значительное количество горожан испытывает проблемы с водой, электричеством и газом. Идеологически несовместимое с оккупантами население. В 2014 г. под эту категорию подпадали около 5% национал-демократического электората АРК, Донецкой и Луганской областей. В 2022 г. этот процент стал существенно больше, ведь приверженность этой идеологии возросла. Кроме того, уехать должны были участники АТО и их родственники, а также семьи тех, кто как-то связан с ВСУ или СБУ.

Новые потери от российской агрессии

Кроме того, в 2022 г. появилась еще одна категория – это люди, которые были несостоятельны в Украине, и потому они уехали в ЕС в поисках лучшей жизни. Организованная бесплатная эвакуация, жилье или убежища, безопасность, доступ к качественным услугам и социальная помощь для этой группы – это больше, чем они имели в Украине.

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