Вынужденная миграция. Сколько человек осталось в Украине после полномасштабного вторжения России

По состоянию на начало 2022 года, по подсчету эксперта, в Украине постоянно проживало более 39 миллионов человек

Вынужденные переселенцы из Украины. Фото Reuters

Уже полтора месяца Украина борется с полномасштабной агрессией России, а миллионы людей вынуждены покидать свои дома. Украинская власть ведет подсчет, сколько людей выехало из собственного дома и страны.

В свою очередь, экономист и социальный философ Алексей Билязе подсчитал, сколько людей предположительно остаются на территории Украины, передает "Сегодня".

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Далее приводим данные и расчеты эксперта.

Как изменилось количество населения после начала агрессии РФ

На 01.01.2014 официальная статистика оценивала количество граждан Украины в 45,3 млн человек, из которых около 500 тыс. большую часть года находились за границей.

Аннексия Крыма уменьшила количество граждан на контролируемой территории на 2 млн, и еще около 3,6 млн граждан попали в зону оккупации РФ.

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Официально, на контролируемую территорию из этих 5,6 млн переехало 1,5 млн человек, в основном (до 40%) – в контролируемую часть той же области. Еще до 500 тыс. человек по разным оценкам переехали, но не получили статус переселенца. Следовательно, в Украину вернулось до 30% потерянного населения.

Еще до 100 тыс. человек эмигрировало, во многих случаях – без оформления миграции действующим образом.

Следовательно, на 01.01.2015 в Украине осталось около 41,2 млн человек .

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Сколько украинцев осталось в пределах страны на начало 2022 года

После получения безвизового режима в 2017 г. и политики содействия приезду граждан Украины правительствами Польши, Чехии и Словакии численность населения, существенную часть года находящегося за границей, выросла с 500 тыс. до 2,5 млн.

Средний коэффициент естественного движения населения (плюс родившиеся, минус умершие) в 2015-2021 гг. составляет 0,7%. С учетом естественного движения населения, на 01.01.2022 в Украине осталось около 39,3 млн граждан , из которых до 2,5 млн человек существенную часть года проводили вне страны.

Сколько человек осталось после полномасштабного вторжения РФ

В первую неделю войны 2022 г. произошла массовая волна внутренней миграции. На вторую неделю началась организованная эвакуация поездами УЗ. Пока известно, что на 01.04.2022 г. Украину покинули около 4,3 млн человек, 95% которых – это женщины, дети и пожилые люди. Мужчины могли покинуть страну только в первые дни войны, поэтому их выезд не был массовым. Количество многодетных родителей, мужчин с существенными пороками здоровья и мужчин, покинувших страну заранее или с нарушением закона – несколько десятков тысяч, не больше.

Стремительное наступление на юге, севере и близ Киева замедлило миграцию в плане возможности ее организации, однако существенно ускорило в плане эмоций и ощущения опасности.

Что важно учитывать

В 2014 году из 6 млн населения АРК и оккупированной части Донецкой и Луганской области даже при условии релокации предприятий поехало только 1,5 млн человек. официально и до 500 тыс. без регистрации. Конечно, есть погрешность: а) кто-то уехал и не получил статус переселенца; б) кто-то уехал и получил новую прописку. Но это не очень большое количество богатых семей, которым не нужна помощь от государства. Следовательно, в 2014 году переехали около 25% населения оккупированной территории.

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