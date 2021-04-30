Повышение тарифов, переоформление субсидий и отмена карантина – что изменится в мае

Повышение цены на газ, новые правила назначения субсидий, а также открытие границ для туристов – вот, неполный список изменений, которые ждут украинцев уже в мае. Журналисты "Сегодня" собрали главные нововведения.
Годовой тариф на газ
В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ для населения. Действовать они будут до 30 апреля 2022 года. Цену введут по умолчанию для всех потребителей, но в добровольном порядке можно будет выбрать и месячный тариф.
Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.
"Нафтогаз" предлагает газ по стоимости 7,96 грн за куб.м (в апреле – 6,86 грн/куб.м). В регионах, где компания является поставщиком последней надежды, установлен тариф 9,57 грн/куб.м.
Самая высокая цена на газ у Житомирской, Черновицкой, Херсонской областных энергопоставляющих компаний – 13,50 грн за куб.м. Наиболее выгодные условия у компании "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн.
В Украине переоформят все субсидии
С мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку в органы социальной защиты населения. Заявки можно будет подавать в течение пяти месяцев по почте или онлайн. Кроме того, теперь все субсидианты будут получать выплаты "живыми деньгами" – то есть в наличной форме.
При это субсидии не будут назначаться в таких случаях:
- у получателя есть 100 тыс. гривен на депозитном счете в банке;
- получатель купил новый автомобиль;
- получатель за один раз купил валюты более чем на 50 тыс. гривен.
Повышения цены на электроэнергию не будет
С января в стране действует фиксированный тариф на электричество для населения – 1,68 грн/кВт*ч. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, тариф для потребителей останется неизменным до 30 июня.
Киев выходит из красной зоны
С 1 мая в Киеве смягчат карантинные ограничения. С этого времени в столице будет работать:
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
- заведения торговли;
- торгово-развлекательные центры;
- рынки;
- ярмарки;
- общепит;
- спортивные залы и фитнес-центры;
- центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
Кроме того, 5 мая в городе восстановится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.
Старт ВНО
Основаная сессия тестирования пройдет с 21 мая по 10 июня. Выпускникам необходимо сдать пять предметов из 12 представленных.
- химия – 21 мая;
- испанский, немецкий, французский языки – 24 мая;
- английский язык – 25 мая;
- математика – 28 мая.
Тестирование по остальным предметам пройдет уже в июне.
Открытие границ и новые правила
С 1 мая украинские туристы смогут поехать в Болгарию. С собой нужно иметь справку о вакцинации, ПЦР-тест или документ о наличии антител к коронавирусу.
С 15 мая Турция упрощает посещение страны для иностранцев из 10 стран – отменяется требование о предъявлении результата теста на коронавирус.
Также в мае планируется открытие границ с Австрией. Однако туристам необходим документ о вакцинации или же ПЦР-тест.
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