Повзрослела через день: трагическая история девочки, которая стала свидетелем войны на Донбассе (видео)

Алина из Золотаревки, что в Луганской области, увидела первые обстрелы еще первоклассницей. На глазах девочки снаряды разрушали село. Прошло уже семь лет. Свои воспоминания уже подростком она выложила в эссе о первом дне войны. Каким он был, рассказывают в новостном сюжете "Сегодня".

"Первый день войны"

Алина подчеркивает каждое слово, вспоминая свой первый день войны. В ее памяти на всю жизнь запечатлелась 11 июля 2014 года – говорит, что в тот день "резко повзрослела".

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Взрывы, выстрелы, разрушения застряли в ее памяти. За считанные часы – уничтожен не один жилой дом.

"Остались только стены и фундамент. Крыши, все выгорело внутри. Все это было разрушено", – рассказала мать Алины Лилия Кравченко.

В разгар боевых действий родители вывезли дочь подальше от войны. Когда вернулись, родное село не узнали.

"Света не было. Газ – полностью трубопроводы были разрушены. Латали дыры, свет – натягивали провода. Это в принципе все сами почти", – рассказала Лилия.

Последствия войны до сих пор на каждом шагу

Следы вооруженного конфликта и сегодня – на сельских улицах, школьном здании. Сквозь пробитые двери классной комнаты.

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"У нас одна улица в деревне и она почти полностью разрушена. Раньше там было очень красиво", – рассказала Алина Кравчкенко.

Воспоминания о войне ужасные, но их обязательно нужно сохранить, считает девятиклассница из Золотаревки.

"Я хочу, чтобы дети, взрослые просто понимали цену этого мира и чтобы войн больше не было", – говорит Алина.

Война глазами детей

Поэтому девочка присоединилась к масштабному проекту "Конкурс эссе Один день", который проводил Фонд Рината Ахметова .

"В этом году в конкурсе приняли участие учащиеся 9-11 классов Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей", – рассказала менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Воспоминания на бумаге Алина поначалу показала своей первой учительнице.

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"В ее эссе мы видим перенос на бумагу реально пережитых ощущений. А это всегда затрагивает, это находит отклик", – утверждает учительница золотаревской школы Ирина Комарницкая.

Сверхважный проект

В конкурсе приняли участие около двух тысяч школьников. Лучшие работы оценивали представители Фонда Рината Ахметова, министерства образования и телеведущий Игорь Пупков.

В общей сложности определили двадцать четырех победителей. Авторы лучших работ получают от Фонда – ноутбуки, смартфоны, наборы видеоблоггеров.

А еще истории победителей войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Его цель – собрать сто тысяч уникальных свидетельств вооруженного конфликта .

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