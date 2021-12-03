Подорослішала за день: трагічна історія дівчинки, яка стала свідком війни на Донбасі (відео)

Аліна із Золотарівки, що на Луганщині, побачила перші обстріли ще першокласницею. На очах дівчинки снаряди руйнували село. Минуло вже сім років. Свої спогади вже підлітком вона виклала в есе про перший день війни. Яким він був, розповідають в сюжеті новин "Сьогодні".

"Перший день війни"

Аліна підкреслює кожне слово, згадуючи свій перший день війни. В її пам'яті на все життя закарбувалося 11 липня 2014 року – каже, що в той день "різко подорослішала".

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Вибухи, постріли, руйнування ніби застрягли у її пам’яті. За лічені години – знищено не один житловий будинок.

"Залишилися тільки стіни та фундамент. Дахи, все повигорало в середині. Все це було зруйновано", – розповіла мати Аліни Лілія Кравченко.

У розпал бойових дій батьки вивезли дочку подалі від війни. Коли повернулись, рідне село не впізнали.

"Світла не було. Газ – повністю трубопроводи були зруйновані. Латали дірки, світло – натягували дроти. Це в принципі всі самі майже" – розказала Лілія.

Наслідки війни і досі на кожному кроці

Сліди збройного конфлікту і сьогодні – на сільських вулицях, шкільній будівлі. Наскрізно пробиті двері класної кімнати.

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"Ми маємо одну вулицю в селі і вона майже повністю зруйнована. Раніше там було дуже красиво", – розповіла Аліна Кравчкенко.

Спогади про війну жахливі, але цю їх обов’язково треба зберегти, вважає дев’ятикласниця із ЗолотарІвки.

"Я хочу, щоб діти, дорослі просто розуміли ціну цього світу і щоб війн більше не було", – говорить Аліна.

Війна очима дітей

Тому дівчинка долучилась до масштабного проєкту – "Конкурс есе Один день", який проводив Фонд Ріната Ахметова.

"У цьому році в конкурсі взяли участь учні 9-11 класів Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей", – розповіла менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова Оксана Іщук

Спогади на папері Аліна спочатку показала своїй першій вчительці.

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"В її есе ми бачимо перенесення на папір реально пережитих відчуттів. А це завжди зачіпає, це знаходить відгук", – стверджує вчителька золотарівської школи Ірина Комарницька.

Надважливий проєкт

У конкурсі взяли участь майже дві тисячі школярів. Кращі роботи оцінювали представники Фонду Ріната Ахметова, міністерства освіти, та телеведучий Ігор Пупков.

Загалом визначили двадцятьох чотирьох переможців. Автори найкращих робіт отримують від Фонду – ноутбуки, смартфони, набори відеоблогерів.

А ще історії переможців увІйдуть до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Його мета – зібрати сто тисяч унікальних свідчень збройного конфлікту.

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