Появились новые данные об опасном штамме "Омикрон": что нужно знать украинцам

Для борьбы с "Омикроном" понадобится вакцинация бустерной дозой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вариант коронавируса "Омікрон" распространяется быстрее, чем вариант "Дельта", и вызывает инфекции у людей, которые уже вакцинировались или же выздоровели от коронавируса.

Об этом сообщили в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Гебрейесус, пишет Reuters.

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По его словам, "Омикрон" будет передаваться по всему миру гораздо высшими темпами, чем "Дельта".

"В настоящее время есть убедительные доказательства того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант "Дельта". И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут быть инфицированы", – сказал глава ВОЗ.

Почему бустерная вакцинация необходима

Главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан сказал, что этот вариант успешно ускользнул от некоторых иммунных реакций, а это означает, что бустерные программы, развертываемые во многих странах, должны быть нацелены на людей с более слабой иммунной системой.

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Представители ВОЗ заявили, что "Омикрон", лучше избегает антитела, вырабатываемые некоторыми вакцинами COVID-19. Но есть и другие формы иммунитета, которые могут предотвратить инфекции и болезни.

"Мы не верим, что все вакцины станут полностью неэффективными", – сказал Сваминатан.

Симптомы "Омикрона"

Пока известно о пяти основных симптомов:

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зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

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