Появилось фото бойца "Азова", который сбил хваленый вертолет захватчиков

Украинский защитник уничтожил вертолет РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий показал, как боец подразделения ЗРДн полка ССО "Азов" с позывным "Бецик" сбил российский вертолет Ми-24 на боевом дежурстве. Это произошло на Запорожском направлении. Ранее украинский защитник участвовал в битве за Киев.
Об этом Билецкий сообщил в своем Telegram-канале.
"Твое лицо, когда ты только что сбил российский вертолет. Друг "Бецик" в Азовском Братстве еще с битвы за Киев сейчас выполняет задания на Запорожском направлении", – написал он.
Украинский военный самостоятельно сбил вражеский вертолет
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1449 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;
- РСЗО – 233 (+3) единицы;
- средств ПВО – 97 (+0) единиц;
- самолетов – 213 (+0) единиц;
- вертолетов – 179 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица;
- крылатых ракет – 129 (+0) единиц;
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц;
- специальной техники – 55 (+0) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Ранее мы рассказывали, что бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет. Об этом сообщили на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.