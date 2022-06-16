Появилось фото бойца "Азова", который сбил хваленый вертолет захватчиков

Украинский защитник уничтожил вертолет РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий показал, как боец подразделения ЗРДн полка ССО "Азов" с позывным "Бецик" сбил российский вертолет Ми-24 на боевом дежурстве. Это произошло на Запорожском направлении. Ранее украинский защитник участвовал в битве за Киев.

Об этом Билецкий сообщил в своем Telegram-канале.

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"Твое лицо, когда ты только что сбил российский вертолет. Друг "Бецик" в Азовском Братстве еще с битвы за Киев сейчас выполняет задания на Запорожском направлении", – написал он.

Украинский военный самостоятельно сбил вражеский вертолет

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1449 (+9) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;

РСЗО – 233 (+3) единицы;

средств ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 213 (+0) единиц;

вертолетов – 179 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица;

крылатых ракет – 129 (+0) единиц;

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц;

специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет. Об этом сообщили на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.